La Lega di serie A ha ufficializzato la riprogrammazione della 8a e 9a giornata di ritorno, annunciando che “saranno disputate rispettivamente in luogo delle gare della 9 e della 10 giornata di ritorno”. Inoltre, Verona-Cagliari, recupero della 6a giornata di ritorno in programma il 18 marzo, si disputera’ alle ore 15 e non alle ore 18. Questo il programma

completo:

8a GIORNATA DI RITORNO

VENERDÌ 13 MARZO

ore 18.30 Verona-Napoli

ore 20.45 Bologna-Juventus

SABATO 14 MARZO

ore 15 Spal-Cagliari

ore 18 Genoa-Parma

ore 20.45 Torino-Udinese

DOMENICA 15 MARZO

ore 12.30 Lecce-Milan

ore 15 Atalanta-Lazio

ore 15 Fiorentina-Brescia

ore 18 Inter-Sassuolo

ore 20.45 Roma-Sampdoria

9^ GIORNATA DI RITORNO

VENERDI’ 20 MARZO

ore 20.45 Lazio-Fiorentina

SABATO 21 MARZO

ore 15 Brescia-Genoa

ore 18 Sampdoria-Bologna

ore 20.45 Juventus-Lecce

DOMENICA 22 MARZO

ore 12.30 Sassuolo-Verona

ore 15 Cagliari-Torino

ore 15 Napoli-Spal

ore 15 Udinese-Atalanta

ore 18 Milan-Roma

ore 20.45 Parma-Inter

