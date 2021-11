Lega dilettanti Sicilia, Morgana: “Sostegno Figc fondamentale”

La vicinanza della Figc "è importantissima per poter fare ripartire bene il movimento dilettantistico". A dirlo il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, in occasione della visita in sede a Ficarazzi del numero 1 federale Gabriele Gravina. mra/fsc/red