L’eclissi solare vista dal Palazzo di Vetro dell’Onu a New York

NEW YORK (ITALPRESS) - Stefano Vaccara, dal Palazzo dell'Onu di New York nel momento clou dell'eclissi di sole che non si verificava a New York da 99 anni. Al giardino delle rose delle Nazioni Unite diplomatici e funzionari tutti a testa in su a guardare con gli occhialini speciali il sole che si accoppia alla luna proprio accanto al Palazzo di Vetro. C'era anche l'ambasciatrice di Malta, Vanessa Frazier, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, xo9/pc/