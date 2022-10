MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – “Quanti anni sono disposto ad aspettare per vincere il titolo? Lo voglio il prima possibile, continuiamo a lavorare e a migliorare così e arriverà presto”. Charles Leclerc guarda avanti con fiducia. Nonostante la grande partenza, quest’anno la Ferrari non è riuscita a scalzare la Red Bull, con Max Verstappen avviato verso il suo secondo Mondiale di fila. “Il fastidio c’è perchè la F1-75 aveva ottime prestazioni, ma abbiamo perso per strada punti preziosi – l’analisi del pilota monegasco in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ – La cosa giusta da fare è concentrarmi sul futuro: massimizzare questi ultimi risultati, chiudere bene, lavorare sul 2023”. Pensare di poter vincere il titolo nella prossima stagione è “molto difficile da dirsi perchè dipende anche da come lavorano gli avversari, ciò che è completamente fuori dal nostro controllo. Io sono fiducioso, se continueremo a lavorare così ce la faremo”. E allora si può allargare l’orizzonte: il mese scorso Elkann si è detto sicuro che entro il 2026 il Mondiale arriverà. “Possibile, ma servono altri passi avanti. Io ho fiducia nel progetto, dico con chiarezza ciò che voglio e con la squadra siamo sulla stessa barca. Non ci sono visioni differenti”. Guardando a questa stagione rispetto al 2021, Leclerc vede il bicchiere mezzo pieno (“Chi avrebbe scommesso un anno fa sulla competitività che abbiamo oggi?”) ma la vittoria gli manca ormai da luglio e “interrompere il digiuno sarebbe importante. Dopo la pausa estiva abbiamo faticato in gara, dunque darebbe fiducia a tutti ricordandoci che il potenziale c’è ancora: noi lo sappiamo, ma non siamo riusciti a mostrarlo”. Di sicuro, in futuro, il monegasco non si vede su una monoposto diversa dalla Ferrari: “Restare in rosso per sempre sarebbe splendido. Guidare la Ferrari è il sogno di ogni pilota, e io lo sto vivendo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com