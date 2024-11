ROMA (ITALPRESS) – Charles Leclerc ha sempre ripetuto di sentirsi stimolato dalla possibilità di confrontarsi con Lewis Hamilton ad armi pari, come avverrà dal prossimo anno quando il sette volte campione del mondo si vestirà di rosso Ferrari. Lo ha ribadito anche nel corso dell’intervista inserita nel terzo episodio di “Box Box Box”, on line da oggi sul canale YouTube di Pirelli. “Da un lato, potrò imparare da Lewis con la sua stessa macchina, il che è fantastico – ha detto il monegasco – ma dall’altro cercherò di dimostrare ciò che sono in grado di fare con la stessa sua monoposto”. Charles ha anche professato grande fiducia nella squadra di Maranello: “Sono sicuro che la Ferrari sarà la prossima squadra a laurearsi campione del mondo. Dobbiamo solo continuare a lavorare”. Il terzo episodio ha come tema la dedizione, un ingrediente fondamentale per avere successo nell’automobilismo sportivo, sia che si competa sia che si rivestano altri ruoli. Ne sono un esempio le interviste con chi è alla guida della Federazione Internazionale dell’Automobile, il Presidente Mohammed Ben Sulayem, e chi dirige il reparto incaricato di progettare, realizzare e gestire quell’elemento insostituibile che lega le vetture al terreno – i pneumatici – vale a dire Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli.

“Ci sono solo la mia famiglia e la FIA”: in quanto a dedizione il Presidente Ben Sulayem non è secondo a nessuno e nell’intervista ha anche raccontato com’è nata la sua passione per le corse – ha vinto 14 volte il titolo nel campionato rally del Medio Oriente – e quale sia la sua visione delle priorità della Formula 1 del prossimo futuro: “Sostenibilità e rendere le auto più emozionanti. Non si può semplicemente dire: ‘Oh, è una questione di velocità”. No, lo sport non è più quello di una volta… Perciò è necessario che l’emozione, l’intrattenimento, lo spirito dello sport e il business siano presenti”. L’impegno della Pirelli è esemplificato dai numeri citati da Mario Isola, sia per quanto riguarda i Gran Premi (“Quando abbiamo tutti gli eventi di supporto, portiamo più di 3.000 pneumatici per weekend: sono 1.800 solo per la Formula 1”), sia più in generale per quanto concerne tutte le attività sportive, con la presenza in oltre 230 campionati in tutte le discipline e in ogni angolo del mondo. Per Isola la passione per il motorsport nasce sin da piccolo e ha avuto come fonte d’ispirazione un pilota che, per quanto abbia vinto relativamente poco, ha lasciato un segno indelebile: Gilles Villeneuve. “Box Box Box” si articola su sei episodi, ognuno contraddistinto da un tema specifico (Velocità, Formazione, Dedizione, Tempo, Adrenalina, Sfida) che fa da fil rouge di una chiacchierata condotta da Tom Clarkson, uno dei più noti giornalisti e presentatori della Formula 1, in attività da quasi trent’anni, con alcuni fra i principali protagonisti della massima competizione automobilistica.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

