TRENTO (ITALPRESS) – “Vincere a Monaco e a Monza erano due dei miei sogni, adesso voglio conquistare il mondiale il prima possibile con la Ferrari”. Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari intervenuto nel corso del Festival di Trento in merito ad un bilancio complessivo della sua stagione con la Rossa. “Una stagione difficile ma positiva – ha esordito il monegasco – Siamo cresciuti tanto, iniziando con una buona forma e con l’obiettivo di tornare a lottare per vincere. Lo abbiamo fatto in Australia con Sainz, ma anche a Monaco con il mio successo. Una stagione impegnativa, con tre settimane di pausa, nelle quali stiamo cercando di colmare il gap con McLaren e Red Bull, cosa che stiamo facendo ma per la quale dobbiamo ancora fare dei passi avanti. I miei 27 anni? Mi sento come il primo anno in Formula Uno, specialmente in termini di passione. Poi cresce l’esperienza – ha proseguito Leclerc – ma quando vivi una carriera non ha tanto tempo per pensare al passato, così che tuto trascorre rapidamente”. “Ricordo la mia prima gara in Ferrari, così quanto ho sognato la vittoria a Monaco e quella a Monza. Voglio raggiungere ancora tanti obiettivi, come quello di diventare campione del mondo con la Ferrari. Vincere a Monaco e Monza erano due dei miei sogni, adesso la vittoria del campionato è ciò a cui penso dalla mattina alla sera, una cosa che voglio fare solo con la Ferrari”, ha ammesso Leclerc. Che si sofferma anche sul rapporto con il team principal Ferrari, Fred Vasseur: “Ci conosciamo da tantissimo tempo ed è una persona che anche nell’errore riesce a risollevarmi e parlarmi con chiarezza. Il rapporto con Vasseur è professionale ma va anche oltre. Ci conosciamo da tantissimi anni, questo contribuisce a creare qualcosa di speciale”, ha concluso Leclerc.

