“Penso che questa sarà una stagione molto impegnativa, non sarà semplice ma abbiamo ancora tanti punti interrogativi e dobbiamo arrivare alle qualifiche per poterlo dire con certezza anche se siamo sicuri al 99% che faremo più fatica rispetto allo scorso anno”. Queste le parole di Charles Leclerc alla vigilia del primo weekend di gara al Gran Premio d’Austria. “Dopo i test sapevamo di non essere al livello che volevamo, soprattutto nel passo qualifica – ha spiegato il monegasco della Ferrari in conferenza stampa -. Poi una volta che abbiamo rianalizzato i dati con tempi piuttosto ristretti abbiamo deciso di fare un passo indietro e di analizzare da dove arrivasse il problema iniziale per poi lavorarci. Abbiamo cercato una strada diversa per Budapest (GP Ungheria, terza tappa ndr.) e il tempo non era sufficiente per portare aggiornamenti già qui”.

Ma nonostante le difficoltà, Leclerc è impaziente per l’avvio della nuova stagione: “È fantastico tornare a gareggiare, è passato tantissimo tempo. Sono stato piuttosto impegnato a livello virtuale durante il lockdown ma tornare in pista è una sensazione diversa. Ed è piuttosto diverso gareggiare senza pubblico ma sono felicissimo di poter tornare in macchina domani per poter affrontare il weekend di gara”.

“Dopo i test di Barcellona era chiaro che non eravamo dove volevamo. In Australia eravamo curiosi di capire a che punto eravamo, lo stesso vale per questo weekend. Gli ultimi mesi sono stati sconvolgenti per tutti, in fabbrica tutti hanno lavorato per portare ogni aggiornamento in pista, ma pare che arriverà solo per l’Ungheria. Non abbiamo portato l’aggiornamento in tempo per questa gara, il programma è stato molto serrato”. Queste le parole invece di Sebastian Vettel.

“Sarà interessante capire a che punto siamo e regolarci di conseguenza. Non sappiamo quanto sarà lunga la stagione – commenta il pilota tedesco nella conferenza stampa del giovedì – e se faremo otto o più gare. In ogni caso cercheremo di fare del nostro meglio come sempre fatto. E’ davvero bello tornare qua, ho avuto un piccolo assaggio guidando la vecchia macchina al Mugello, ma è bellissimo tornare qui e non vedo l’ora che arrivi domani”, conclude Vettel.

“Ordini di scuderia al mio ultimo anno in Ferrari? Se la situazione si dovesse presentare e se dovesse essere sensato ci si aspetta che entrambi i piloti ci si aiutano a vicenda, ma questo non c’entra col fatto che andrò via a fine stagione. Di sicuro non renderò la vita più semplice a Leclerc, in ogni sorpasso non lo lascerò passare agevolmente, continueremo a lottare come lo scorso anno”. Lo ha detto Sebastian Vettel alla vigilia del weekend di gara del GP d’Austria che inaugura la stagione 2020 di Formula 1, l’ultima del tedesco alla guida della Ferrari. “Ho sempre cercato di integrarmi bene nel team – ricorda il pilota tedesco – Voglio avere sempre successo e pensare al risultato personale, ma si guida per una squadra. E’ difficile sapere cosa accadrà quest’anno, non sappiamo quanto saremo competitivi”.

“Se cambierà il rapporto tra me e Vettel in seguito al suo addio annunciato? Non penso che cambierà il nostro rapporto rispetto alla scorsa stagione. A volte dovremo cercare di lavorare di squadra e questo porta benefici anche a noi come piloti”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc in merito all’addio di Sebastian Vettel in vista della prossima stagione. “Di Vettel mi mancherà l’esperienza e la sua velocità, ho imparato tantissimo da Seb e continuerò a imparare tanto da lui fino a stagione – ha aggiunto il monegasco in conferenza stampa -. Mi mancherà come pilota ma anche come persona, ci sono state delle battaglie in pista finite come non volevamo ma c’è sempre stato rispetto. Mi mancherà il suo modo di lavorare”.

