TORINO (ITALPRESS) – Con l’avvio del Campionato di Serie A, la nuova mobilità targata Leasys Rent torna in campo nel segno della partnership con DR Automobiles. La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e sponsor dell’Hellas Verona FC, riapre dopo la pausa estiva le iscrizioni all’abbonamento CarCloud Family SUV, dedicato al modello DR 4.0, tra i best seller del Gruppo di Macchia d’Isernia, anch’esso sponsor della squadra gialloblù.

Sarà nuovamente possibile mettersi alla guida del Family SUV di DR, abbonandosi a CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia con oltre 25.000 iscritti. Basta acquistare il relativo voucher su Amazon o presso i Leasys Mobility Store, a 199 euro, da convertire sul sito carcloud.leasys.com, per guidare in abbonamento DR 4.0 a 399 euro al mese.

Gli abbonamenti CarCloud possono essere rinnovati mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e hanno una durata minima di 30 giorni, passati i quali possono essere disdetti senza alcuna penalità. Tutti i pacchetti includono 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari.

– foto ufficio stampa Leasys –

(ITALPRESS).