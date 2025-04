Leapmotor C10, due motori e un’autonomia di 950 chilometri

MILANO (ITALPRESS) - Una vettura 100% elettrica che fa dimenticare l'ansia da ricarica e autonomia. È questo il punto di forza della Leapmotor C10 REEV, dotata di un motore elettrico da 215 cavalli e di uno a combustione interna da 1,5 litri. La batteria da 28,4 kWh offre un'autonomia elettrica di 145 chilometri, mentre l'autonomia combinata totale supera i 950 km. A questo si aggiungono un consumo di carburante di 0,4 litri per 100 chilometri in modalità combinata ed emissioni di CO2 pari a 10 gr/km. La tecnologia Range-Extended permette agli utenti di scegliere tra 3 modalità di ricarica: corrente continua, corrente alternata e generatore di carburante a bordo. Questa flessibilità consente l'utilizzo dell'energia elettrica dalla rete o dell'energia elettrica generata a bordo grazie al motore a combustione a benzina da 1,5 litri. Il sistema C10 Range-Extended offre una ricarica rapida da 65 kW in corrente continua, che consente ricariche rapide per viaggi senza interruzioni. Con la ricarica rapida in corrente continua può recuperare metà della sua autonomia elettrica in 18 minuti. Questo sistema consente al C10 REEV di offrire l'esperienza di guida fluida, silenziosa e reattiva di un veicolo elettrico, offrendo al contempo la flessibilità di un motore a benzina tradizionale per viaggi più lunghi. Sul fronte tecnologico è dotata di 17 sistemi di assistenza alla guida attiva e passiva. A spiccare all'interno del veicolo è la grande assenza di pulsanti fisici: gran parte delle funzionalità come navigatore GPS, radio, connessione bluetooth, impostazioni e info di guida, sono infatti visibili e programmabili da un touch screen centrale ad alta definizione da 14"6. tvi/azn