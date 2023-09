Le transizioni ecologica e digitale doppia sfida per le imprese

MILANO (ITALPRESS) - Di fronte alle sfide lanciate dalle transizioni ecologica e digitale e con uno scenario globale sempre più complesso le aziende devono ripensare la propria Corporate Governance. Se n'è parlato in occasione della seconda edizione di "The Board of the Future" organizzata da Deloitte a Milano. xh7/sat/gtr