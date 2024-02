TORINO (ITALPRESS) – Il grande pattinaggio di figura approda nella città della Mole con il primo evento di avvicinamento alle prossime Universiadi che si terranno a Torino e provincia nel 2025 e Suzuki si conferma in prima linea al fianco dei campioni del ghiaccio. La Casa di Hamamatsu è stata scelta come main sponsor di “Lights on U”, una nuova produzione di eccellenza, prodotta da Ghiaccio Spettacolo, che porterà alcuni tra i migliori atleti al mondo a esibirsi al PalaVela. Lo spettacolo si svolgerà sabato 24 febbraio alle ore 21 e vedrà la partecipazione di alcune tra le stelle più amate del ghiaccio, dai campioni del passato ai giovani talenti emergenti. Protagonista d’eccezione sul ghiaccio sarà Carolina Kostner atleta plurimedagliata e leggenda del pattinaggio mondiale, che scenderà sul ghiaccio insieme ad altre stelle del panorama azzurro già protagoniste in campo internazionale come Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), freschi del bis continentale nella danza, insieme a Victoria Manni e Carlo Rothlisberger (Icelab). A loro si aggiungono Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), confermatisi il mese scorso sul podio continentale nelle coppie grazie al bronzo conquistato a Kaunas. Splenderanno anche gli Ambassadors di Torino 2025 Irma Caldara e Riccardo Maglio (CUS Torino) che si allenano proprio sul ghiaccio del Palavela, e Raffaele Zich (Ice Club Torino), che ha appena terminato il proprio impegno ai Giochi Olimpici giovanili di Gangwon 2024. Il cast è stato ulteriormente arricchito dalla tedesca Nicole Schott, dallo svizzero Lukas Britschgi e da acrobati del calibro di Philip Warren e del tandem composto da Alice Velati e Davide Pastore.

Il pubblico che sarà al Palavela potrà ammirare da vicino anche uno dei più grandi pattinatori del momento: Ilia Malinin. Campione del mondo juniores sul ghiaccio di Tallinn nell’aprile del 2022, il diciannovenne statunitense è il primo uomo ad avere completato con successo un quadruplo axel in una competizione ufficiale.

Con la sua presenza a “Lights on U”, Suzuki ribadisce la sua vicinanza al mondo degli sport del ghiaccio, che la vede main partner della Fisg sin dal 2013.

