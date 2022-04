PAVIA (ITALPRESS) – Le nuove leve del Toscano Racing continuano a crescere sotto la formazione agonistica del rental coach Michele Milanesi, ed il bilancio è già notevole. Il diciannovenne di Garlasco Nicolò Protti centra di nuovo la top10 nel sesto GP stagionale portandosi in quarta posizione assoluta in campionato su ben 30 partecipanti. Nonostante sia per lui il primo anno da pilota, Protti ha dimostrato di avere tutte le carte in regola. Il lavoro svolto costantemente sotto a la guida esperta di Milanesi lo ha portato a posizionarsi in quarta posizione nella classifica generale provvisoria del campionato, il suo ritardo dal podio è di 11 punti. Intanto a Misano debutta Manuel Melluso, 38 anni, il driver di Frosinone che al suo secondo mese nella Toscano Rental Academy conquista il 18° posto in gara. Per lui il percorso prevede una tipologia di gara più complessa, dopo aver svolto diversi corsi in pista si è rivolto alla squadra corse pavese per essere formato e seguito in gara. Anch’egli preparato da Michele Milanesi, ha dimostrato un feedback più avanzato, motivo per cui è stato indirizzato nella tipologia di gara Ironman valevole per le qualificazioni Mondiali SWS di rental kart. Il piazzamento è tutt’altro che scontato considerando che è riuscito a mettere in pratica correttamente tutti gli stint e quick change previsti dal regolamento, portando a a casa il massimo risultato in proporzione al suo background iniziale.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com