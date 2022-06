ROMA (ITALPRESS) – Chiusura con festa azzurra, al Foro Italico, per il Roma Grand Prix di taekwondo. Il livornese Simone Alessio, dei Vigili del Fuoco, ha vinto la medaglia d’oro nella categoria -80 kg. L’azzurro, campione d’Europa in carica, ha fatto sua la gara senza perdere nemmeno un round: 2-0 ai sedicesimi contro il libanese Tarek Mousalli, 2-0 agli ottavi di finale contro il bosniaco Nedzad Husic e 2-0 nei quarti contro il tunisino Firas Katousi.

Successo poi, in semifinale, sul coreano Woo-Hyeok Park: 10-10 il primo round, con Alessio che ha vinto a seguire, per 8-6, il secondo, accedendo alla finale. Qui l’azzurro ha battuto l’egiziano Seif Eissa per 2-0: il primo round per 4-2, il secondo per 4-3.

“Una vittoria speciale, anche perché qui a Roma non ero mai riuscito ad arrivare sino in fondo. Per certi versi si chiude un cerchio, ma se ne apre un altro verso nuove gare e nuovi appuntamenti. Gareggiare qui è meraviglioso, perché oltre al sostegno di tutta la squadra si sente anche il calore del pubblico. Il momento più bello? Quando nel primo round della semifinale sono riuscito a rimontare il parziale sentendo il calore di tutta l’arena”. Così il classe 2000 Simone Alessio al termine della gara vinta oggi.

“Grandi campioni e giovani promesse. Con il Roma Grand Prix il Foro Italico è sempre più al centro degli eventi sportivi nazionali e internazionali. In tre giornate abbiamo registrato un numero di presenze da record”. Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, poco prima della conclusione del torneo disputato nella capitale.

