Lazio, Baldassare “Atelier ABC arricchimento per i territori”

Lazio, Baldassare “Atelier ABC arricchimento per i territori”

ROMA (ITALPRESS) - “Ogni evento culturale è moltiplicatore di cultura", ha detto Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio, in occasione della firma del Protocollo d'intesa con Roma Capitale, che rientra nel progetto Atelier ABC. "Questo progetto è fondamentale per i territori, valorizzando i luoghi della cultura che sono vivi se vissuti dai cittadini", ma è anche un "arricchimento per i territori dal punto di vista dell’economia della conoscenza". f25/mgg/gtr