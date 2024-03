Lavoro, Temussi “Ruolo importante per i fondi e la formazione”

ROMA (ITALPRESS) - "I fondi interprofessionali possono essere i compagni di viaggio che ci aiutano a dirimere questo grande problema in continua crescita, ovvero oltre un milione di posizioni che non trovano risposta". Lo ha detto Massimo Temussi, direttore generale politiche attive per il lavoro, a margine dell'evento di Fondimpresa "Fare formazione, fare futuro. Visione, opportunità, strumenti". xb1/mgg/gtr