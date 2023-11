Lavoro, Sgalambro(Jefferson Wells)”Ampia richiesta profili strategici”

MILANO (ITALPRESS) - "Accanto alle figure specializzate, sono molto richiesti anche profili strategici e manageriali. Tra le posizioni aperte che abbiamo noi di Jefferson Wells, il brand di ManpowerGroup per la ricerca e selezione di senior ed executive manager, abbiamo analisti per l’energia rinnovabile, manager dei rischi ambientali, chief sustainability officer, project manager ESG, director of sustainable manufacturing innovation, project manager per l’edilizia ecologica". Lo dice Federica Sgalambro – Team Manager Engineering di Jefferson Wells Italia. xh7/mgg/gtr