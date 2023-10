Lavoro, Rotoli “Recuperare il valore delle persone”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Il tema della digitalizzazione fa parte delle trasformazioni del mondo del lavoro. Sappiamo che in questo momento la transizione verde, digitale, demografica, ci seguirà in un percorso che richiede un cambio di paradigma, cioè l'attenzione alla persona. Noi dobbiamo assolutamente recuperare il valore delle persone, la dignità del lavoro e per fare questo dobbiamo investire in competenze". Lo ha detto Ester Rotoli, direttore centrale della Prevenzione Inail a margine del convegno "Nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuovi rischi: quali prospettive per l'obbligo di tutela della salute e della sicurezza?", organizzato dall'Osservatorio Permanente su Ambiente, Lavoro e Sicurezza, Associazione Lavoro&Welfare e Studio Labores a Bologna nell'ambito di Ambiente Lavoro. col/gtr/mgg