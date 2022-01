Lavoro, Italia fanalino di coda in Europa per parità di genere

Lavoro, Italia fanalino di coda in Europa per parità di genere

In Italia c’è ancora molta strada da percorrere per colmare il Gender gap occupazionale e salariale. Nel nostro Paese lavorano più uomini che donne: l’occupazione femminile è il 18% in meno rispetto a quella maschile. Nel 2020, anno più difficile per il Covid-19, su 470mila posti di lavoro persi, 275 mila sono di donne, ovvero una quota superiore del 58% rispetto agli uomini. Intervista ad Alessandra Mingozzi, Partner di PwC Italia. abr/mrv