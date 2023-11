Lavoro, automotive ed energetico trainano la rivoluzione green

ROMA (ITALPRESS) - Il comparto italiano della smart mobility ha raggiunto un valore di 2,5 miliardi nel 2022, +16% sull'anno precedente. Come conseguenza, è cresciuta anche in Italia la domanda di talenti "verdi" specializzati sulle nuove tecnologie dei trasporti sostenibili. Secondo quanto evidenziato nello studio The Greening World of Work di ManpowerGroup, l'aumento della richiesta di queste figure è guidato da un maggiore impegno delle imprese sui temi ESG. xh7/mgg/gtr