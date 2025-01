LAMEZIA TERME (CATANZARO) (ITALPRESS) – Giuseppe Lavia è il nuovo segretario generale della Cisl Calabria. L’elezione è avvenuta a Lamezia Terme. Il Consiglio Generale della CISL calabrese ha accolto le dimissioni per raggiunti limiti d’età statutari del Segretario Generale regionale, Tonino Russo, che ha retto l’organizzazione per due mandati. Lavia, attualmente Segretario dell’UST CISL Cosenza, sarà affiancato nella Segreteria regionale da Antonella Zema del Territorio di Reggio Calabria, e Sergio Colosimo, del Territorio della Magna Graecia (province di CZ, KR, VV).

“A Giuseppe Lavia, nuovo segretario generale Cisl Calabria, formulo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e le congratulazioni per questo importante riconoscimento.

Al contempo ringrazio il segretario regionale uscente, Tonino Russo, con il quale, in questi primi anni del mio governo, abbiamo lavorato positivamente in sinergia per risolvere molte emergenze e affrontare tanti temi legati allo sviluppo nei nostri territori” commenta Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che aggiunge: “La Giunta regionale ha sempre ritenuto prezioso e imprescindibile il confronto costante con i sindacati, con i corpi intermedi e con le associazioni di categoria. Fin dal mio insediamento ho fatto del dialogo con le parti sociali un metodo di lavoro che ci ha portato in questi anni a raggiungere risultati molto apprezzabili, anche grazie alle positive proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali. Una proficua collaborazione per la quale ringrazio i segretari regionali e tutte le strutture sindacali, e che sono certo proseguirà anche nei prossimi anni per il bene della Calabria e dei calabresi”.

– Foto: ufficio stampa Regione Calabria –

