LATINA (ITALPRESS) – Damiano Coletta è stato confermato sindaco di Latina, battuto il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo. Si è tornati al voto nella città laziale in 22 sezioni su 116, dopo che lo scorso luglio il Tar aveva accolto uno dei ricorsi sul voto del 3 e 4 ottobre 2021, presentato da alcuni candidati consiglieri comunali non eletti della lista “Latina nel cuore”, a supporto di Zaccheo, secondo cui in alcune sezioni si sarebbero verificate irregolarità. A Latina, dove erano decaduti quindi il sindaco e l’intero Consiglio comunale, si è dunque tornati alle urne e Coletta, sostenuto dal centrosinistra, si è imposto per la terza volta di fila.

“Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia della vittoria di Damiano Coletta nella ripetizione delle elezioni a Latina”, annuncia il segretario del Pd, Enrico Letta. Esulta anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Bella vittoria a Latina di Damiano Coletta e di una squadra meravigliosa! Per la terza volta rieletto sindaco. A tutte e tutti loro grazie per l’unità, la passione, la cultura della legalità, le idee e la visione che avete saputo mettere in

questa battaglia”.

Per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la vittoria di Coletta dimostra che “questa destra si può battere”.

