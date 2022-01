VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alla Mobilità Renato Boraso è intervenuto questa mattina alla presentazione della seconda edizione di MOBILITYhub On Track, l’evento sulla Mobility Transformation in programma il prossimo 7 e 8 aprile a Venezia. Al Terminal 103 del Venice Terminal Passeggeri, per illustrare l’organizzazione dell’iniziativa, sono intervenuti Fabio Uglietti, International Consulting Service & Delivery Director di Quattroruote Professional, Matteo Cimegotto e Thomas Grones per BtheOne Automotive, società verticalizzata di digital marketing e eventi per il settore automotive. Verso orizzonti di mobilità sostenibile sarà il claim dell’evento che avrà un’attenzione particolare al tema della sostenibilità.

“Venezia ha avviato la conversione del trasporto pubblico in elettrico nell’isola del Lido e di Pellestrina e a breve aprirà il primo distributore ad idrogeno – ha detto l’assessore Boraso portando i saluti del sindaco Luigi Brugnaro – Questa Amministrazione crede nel tema della sostenibilità sul quale stiamo investendo e scommettendo come del resto conferma la candidatura a capitale Mondiale della Sostenibilità avviata a conclusione dell’ultimo G20 dell’economia ospitato all’Arsenale. La città in questi anni ha fatto delle scelte precise rivolte al futuro: dalle piste ciclabili al bike sharing. La presenza di una realtà come Quattroruote Professional per un evento dedicato all’automotive e della sostenibilità del futuro come quello del 7 e 8 aprile prossimi è un segnale importante non solo per la scelta della location ma per il tema della convention che sposa in pieno la linea politica dell’Amministrazione sul tema della mobilità sostenibile”.

“Saremo a Venezia per confermare questo format che è centrato sull’evoluzione della mobilità che stiamo vivendo – ha quindi aggiunto Uglietti – Venezia è una scelta ambiziosa ma straordinaria per noi. La città lancia un messaggio mondiale perché è un simbolo incredibile per ospitare i professionisti che lavorano nel nostro mondo e in quello dell’automotive. Grazie, dunque, all’Amministrazione per la collaborazione e per condividere questa iniziativa”.

“Il 7 e 8 aprile sono attesi al Terminal 103 della Vtp 2.000 partecipanti tra cui i più importanti concessionari, mobility manager del territorio nazionale, oltre che le principali case automobilistiche e produttori di moto e e-bike, le società di noleggio e i principali attori dell’industry automotive – hanno spiegato Cimegotto e Grones – Questi avranno quindi la possibilità di accedere a contenuti di valore condivisi dagli oltre 50 speaker coinvolti tra le voci autorevoli del settore e ospiti d’eccezione fuori settore, oltre che alla creazione di opportunità di business con le aziende presenti negli oltre 5.000 mq di area business e networking allestite per l’occasione nel contesto del Terminal Passeggeri”.

