VENEZIA (ITALPRESS) – Un sopralluogo nelle classi “ritrovate”. Avevano rischiato la chiusura ma la campanella è suonata anche quest’anno per la classe prima della primaria Parmeggiani al Lido e per le classi singole alla primaria Zendrini a Pellestrina, dove si rischiava la pluriclasse. Mercoledì 9 ottobre l’Ufficio scolastico regionale, con il direttore Marco Bussetti, e il Comune di Venezia, con l’assessore alle Politiche educative Laura Besio e il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole Alessandro Scarpa Marta hanno fatto visita alla Scuola primaria Zendrini dell’Istituto comprensivo Franca Ongaro di Pellestrina.

Un sopralluogo per toccare con mano i risultati raggiunti e al contempo un incontro che è stata occasione per confermare il buon dialogo tra scuola, famiglie, istituzioni e uffici scolastici, sia della Regione che territoriale. “Pellestrina è nel cuore di questa Amministrazione, testimonianza ne è il racconto che facciamo di lei e delle altre isole quando ne difendiamo la specificità e la necessità di proteggerla, anche scolasticamente parlando – ha spiegato l’assessore Besio – Abbiamo oggi un alleato nell’Ufficio scolastico che in più occasioni, come quella di quest’anno, ha dimostrato di saper ascoltare, valutare e, nel quadro generale delle risorse a disposizione, valorizzare. Grazie a tutti, a partire dai genitori”.

Ad accogliere la “delegazione istituzionale” e a fare gli onori di casa il dirigente scolastico reggente Marco Vianello e parte del Consiglio di istituto, con alcuni genitori. Presente anche la consigliera di Municipalità del Lido, rappresentante per il territorio di Pellestrina, Antonietta Busetto. Il consigliere comunale delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento della ‘specificità’ delle scuole di Pellestrina: “Quella della scuola nelle isole è una tematica portata avanti da diversi anni, con incontri svolti in Comune assieme all’assessore Besio, per dare la massima disponibilità e permettere agli alunni di avere un ambiente sano e confortevole e soprattutto di mantenere tutte le classi, anche nel caso di un calo di iscritti, senza ulteriori accorpamenti. Il problema è molto sentito dai genitori e dalle famiglie e grazie al lavoro svolto si è riusciti a mantenere anche quest’anno tutte le classi della scuola Zendrini di Pellestrina”.

Dopo una visita alla materna e alla primaria, i genitori e il personale scolastico hanno omaggiato gli amministratori di una pubblicazione sulla storia della Scuola elementare Bernardino Zendrini, che raccoglie numerosi registri scolastici risalenti al periodo tra gli anni precedenti e immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, con foto delle classi, episodi significativi della vita scolastica e informazioni storiche anche sulla vita sociale, culturale e economica dell’isola di Pellestrina all’epoca.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

