Landini: “La visita di Draghi alla Cgil un segnale importante”

“Ho ringraziato il presidente Draghi per la visita, che un significato molto importante per quanto avvenuto”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine della visita del premier Mario Draghi nella sede nazionale del sindacato, che il 9 ottobre ha subito l’assalto di manifestanti No Vax e No Green Pass. ror/sat/gtr