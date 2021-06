Land Rover sviluppa un prototipo Defender con celle a combustibile di idrogeno

Jaguar Land Rover sta sviluppando un prototipo di veicolo a celle a combustibile di idrogeno basato sulla nuova Defender, che inizierà i test nel corrente anno. Il concept fa parte del programma Jaguar Land Rover che prevede di raggiungere le emissioni zero allo scarico entro il 2036 e zero emissioni di carbonio su tutta la catena produttiva: fornitori, prodotti, operazioni, entro il 2039, in linea con la strategia Reimagine. tvi/mrv/red