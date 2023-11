TORINO (ITALPRESS) – Si è concluso nei giorni scorsi, presso la concessionaria Denicar di Milano, il tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni. Partito il 12 settembre da Arona (NO) il roadshow ha toccato sei regioni, da Nord a Sud, per un totale di 13 tappe in 11 città e coinvolto oltre 4.000 invitati tra clienti storici di Lancia, autorità pubbliche e private, manager di aziende locali e appassionati del marchio italiano. “L’Italia è il nostro naturale playground e da qui parte il Rinascimento del nostro marchio. Lancia Pu+Ra HPE ha inaugurato i migliori showroom italiani pronti con la nuova Corporate Identity del marchio, degli spazi Lancia dedicati che rappresentano al meglio e appieno i valori del marchio. Noi siamo pronti e con noi i venditori e tutti i nostri concessionari per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. “Sono fiero del lavoro fatto insieme e di come sta procedendo il nostro Piano di Rinascimento. Per questo motivo voglio ringraziare tutta la squadra Lancia e i nostri concessionari nazionali non soltanto per il successo del tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE ma anche per l’impegno quotidiano nel disegnare il futuro di Lancia”, ha commentato Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia.

Entusiasmo ed esclusività hanno contrassegnato i singoli appuntamenti, dove un selezionato parterre di ospiti ha potuto ammirare la Lancia Pu+Ra HPE, l’affascinante concept car 100% elettrica che rappresenta la visione del Brand in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione ed effortless technology. Inoltre, i 13 showroom Lancia coinvolti nell’iniziativa hanno già adottato la nuova Corporate Identity, tanto da essere veri e propri salotti eleganti pensati per il benessere di coloro che li vivono, in perfetto stile italiano. Entro fine 2023, saranno 100 i concessionari in Italia totalmente rinnovati mentre, nel corso del primo trimestre del 2024, verrà avviata l’implementazione della nuova Corporate Identity all’estero, che verrà completata entro la metà del 2024, in concomitanza con il lancio della nuova Ypsilon.

L’avvincente tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE ha quindi consolidato l’indissolubile legame tra Lancia e l’Italia, dove nacque nel lontano 1906. Nel corso del tempo molti modelli iconici del marchio hanno sedotto stelle del cinema, amanti della moda e dell’eleganza italiana e appassionati di motorsport. Ancora oggi Lancia è il marchio che ha vinto il maggior numero di titoli nel Campionato del Mondo di Rally, conquistando 11 vittorie, di cui 6 consecutive. La Lancia Stratos, la 037 e la Delta hanno dominato il mondo dei rally per oltre 20 anni e numerosi piloti italiani, tra cui Massimo “Miki” Biasion, hanno contribuito al raggiungimento degli incredibili risultati del marchio. Tra l’altro, pochi giorni fa il pilota veneto ha ritirato, presso l’Heritage Hub, la Certificazione di Autenticità della sua Lancia Delta 4WD del 1986, una vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo mondiale e del Motorsport in particolare.

Lancia Pu+Ra HPE è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, una concept car 100% elettrica che incarna la visione del marchio in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione ed effortless technology. E’ una vettura con una carrozzeria elegante e non convenzionale che garantisce la massima efficienza, con attenzione ad autonomia, tempo di ricarica ed efficienza. Questa prima vettura della nuova era Lancia, si ispira al mondo dell’interior design italiano, grazie alla partnership con Cassina, leader nel settore dell’arredamento di lusso, per un’esperienza di home feeling tipicamente italiana. Il nome Lancia Pu+Ra HPE deriva da Pu+Ra, il nuovo linguaggio di design puro e radicale del marchio, mentre HPE sta per High Performance Electric. La concept car incarna appieno i principi del nuovo linguaggio di design di Lancia, in cui i volumi dell’auto sono creati dall’intersezione di forme geometriche elementari, come il cerchio e il triangolo, combinate con alcuni dettagli iconici del patrimonio Lancia come le veneziane della Lancia Beta HPE.

Lancia Pu+Ra HPE è un’auto con il 70% di superfici che si toccano realizzate con materiali ecosostenibili, che esprime italianità, eclettismo, tradizione rivisitata e home feeling. Lancia Pu+Ra HPE è la prima vettura dotata del sistema di infotainment S.A.L.A., che centralizza le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo di adattare l’ambiente all’interno dell’auto semplicemente premendo un pulsante o con il suono della voce.

All’interno dei nuovi showroom Lancia si vive una Brand Experience esclusiva e premium per il cliente, che inizia il proprio viaggio alla scoperta del mondo Lancia. Merito della nuova Corporate Identity di Lancia, che riflette i quattro i pilastri alla base del piano strategico decennale di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita che assicuri al cliente un’esperienza premium.

La coinvolgente customer experience inizia dall’esterno dei nuovi punti vendita, vere e proprie Boutique, caratterizzate da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e dalla presenza di un elegante totem in marmo italiano. E tutto all’insegna dell’eleganza italiana richiamata anche all’interno della concessionaria, dove il cliente viene ricevuto in un’area di accoglienza dedicata a Lancia e chiamata S.A.L.A., e in cui trova un esperto del marchio al proprio servizio.

Tutti gli oggetti di arredo presenti all’interno sono frutto di una selezione accurata, che dimostra l’attenzione di Lancia per i dettagli e che offre un’autentica sensazione di home feeling, tipica di una casa italiana. L’impiego di materiali preziosi e l’alternanza di tonalità chiare e scure sono valorizzati dalla presenza degli arredi firmati Cassina. La collaborazione tra le due eccellenze del Made in Italy si basa su valori condivisi, quali italianità, innovazione, tradizione e rispetto per l’ambiente.

foto: ufficio stampa Stellantis

