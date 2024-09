TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Lancia partecipa al Chantilly Arts & E’lègance Richard Mille 2024, uno dei principali eventi mondiali dedicati alla bellezza automobilistica, in programma quest’anno dal 12 al 15 settembre presso i giardini del castello di Chantilly. “Per Lancia è un onore partecipare a quella che è una delle massime espressioni dell’eleganza e della bellezza automobilistica mondiale. Da sempre marchio iconico dell’eleganza italiana, Lancia non poteva mancare questo importante appuntamento proprio a poche settimane dal rientro del marchio nel paese. La Francia fa infatti parte dei mercati europei coinvolti nel processo di internazionalizzazione del marchio e nel 2025 disporrà di una rete distributiva composta da 25 showroom, affiancati da 80 punti di assistenza post-vendita” ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia. Il decimo anniversario del Chantilly Arts & E’lègance Richard Mille è in programma dal 12 al 15 settembre, con un totale di oltre 800 esemplari esposti. Organizzato nella splendida cornice del giardino alla francese del castello, disegnato dal celebre architetto e paesaggista Andrè Le Nòtre nel XVII secolo, lo Chantilly Concours d’E’lègance rappresenta un appuntamento imperdibile con l’eleganza automobilistica mondiale. L’evento offre a designer e costruttori un’opportunità unica di esporre vetture storiche, prototipi e auto di produzione. La manifestazione è suddivisa in tre competizioni: il Concours d’E’tat, pensato per eleggere la “vettura più bella del mondo” e dedicato alle auto da collezione restaurate o conservate nel loro stato originale; il Concours d’E’lègance, la parata riservata alle concept car che devono esprimere al meglio l’associazione con il mondo della moda; il Grand Prix dei Club, cui partecipano i soci degli oltre quaranta club associati alla manifestazione.

Nuova Lancia Ypsilon torna in Francia per la prima volta dopo la presentazione ufficiale al mercato avvenuta lo scorso luglio con quattro esemplari, due con motorizzazione 100% elettrica e due con motorizzazione ibrida, disponibili per i primi test drive nel paese. Lancia Pu+Ra HPE, il Concept che ha traghettato il marchio nell’era dell’elettrificazione, è tra i modelli iscritti allo Chantilly Concours d’E’lègance: con il suo body filante, efficiente e aerodinamico, la vettura rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni, in termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza per una prestazione ai vertici del mercato. Presente infine anche un’icona storica del marchio, la Lancia Stratos: una vettura da corsa “brutale ed efficiente”, nata per vincere e in grado di rompere gli schemi e che ha contribuito a fare di Lancia il marchio più vincente nella storia del Rally. Gli iconici fari posteriori rotondi, fonte di ispirazione per i fanali di Nuova Lancia Ypsilon, insieme all’alettone aerodinamico e all’abbinamento eclettico dei colori nell’abitacolo, rendono Lancia Stratos un modello dal design avveniristico e ancora oggi contemporaneo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).