ROMA (ITALPRESS) – Vittoria in trasferta per le due franchigie di Los Angeles nella notte italiana della regular-season. I Lakers espugnano il parquet dei Charlotte Hornets per 124-118 nonostante i 41 punti di Bridges e i 33 di Miller; Russell è il più prolifico tra gli ospiti con 28. A segno anche i Clippers, che fanno festa sul campo di Atlanta Hawks per 149-144 con la coppia Leonard-Harden, capace di contribuire alla causa con 66 punti complessivi. Successo esterno anche per i Golden State Warriors, che hanno la meglio sui Brooklyn Nets per 109-98 in virtù dei 29 punti siglati da Curry e dei 28 di Kuminga. Cleveland sale al secondo posto a Est grazie al successo per 136-110 sui Sacramento Kings: Mitchell esalta i Cavaliers con 29 punti all’attivo. Dallas Mavericks corsari nell’impianto dei Philadelphia 76ers per 118-102 con 23 punti di Irving e 20 di Green, New Orleans Pelicans a valaga sui Toronto Raptors per 138-100 con Ingram top-scorer a quota 41.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]