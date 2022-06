L’agroalimentare protagonista al Fancy Food di New York

Entusiasmo per il ritorno in presenza di una delle manifestazioni più importanti dell'agroalimentare, ma anche la preoccupazione per le conseguenze della guerra in Ucraina sulle prospettive del settore. È quanto emerge dalle opinioni degli espositori al Summer Fancy Food Show, che si è svolto a New York. sat/gsl