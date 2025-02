Lagalla “Rinnovata attenzione del Presidente Mattarella per Palermo”

Lagalla “Rinnovata attenzione del Presidente Mattarella per Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “In questi anni c’è stata un'ulteriore attenzione del Presidente della Repubblica nei confronti di questa città e anche un'attenzione della città nei confronti del Consiglio di giustizia amministrativa, un’articolazione speciale della giustizia amministrativa di secondo livello che trova sede proprio a Palermo e che dopo molti anni di lavori da parte della Regione Siciliana ha finalmente acquisito una definitiva sistemazione. C’è soddisfazione per una città che diventa, anche attraverso queste azioni di riqualificazione dei luoghi, sempre più attrattiva e sempre più aperta a un dinamismo che vuole essere non soltanto locale e nazionale ma anche internazionale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. xd6/vbo/gtr