Lagalla “Importante riconoscimento per 400^ festino di Santa Rosalia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il riconoscimento per il 400esimo festino di Santa Rosalia lascia come testimonianza non solo il ricordo e il ringraziamento ovviamente da rivolgere a quanti hanno collaborato alle attività che si sono svolte su tutto il territorio della città, ma anche un atto concreto che è quello di un libro che riporta contributi editoriali originali, ricostruisce la storia di questi mesi e lascia un tributo alla città e vogliamo possa essere in qualche modo un riferimento metodologico su come continuare a lavorare in città e per la città". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della celebrazione del premio internazionale BEAWorld 2024 ottenuto dal 400esimo Festino di Santa Rosalia, al teatro Massimo. "Prossimo festino? Abbiamo già detto che il 2024 e il 2025 sarebbero stati due anni tra loro strettamente interconnessi - aggiunge Lagalla -. Lavoreremo ad una ribalta nazionale e internazionale, è prevista una prima presentazione della mostra interattiva alla Camera dei Deputati a Roma".