Lagalla “Impegnati per una maggiore sicurezza a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “La firma del protocollo d’intesa 'Mille occhi sulla città', che coinvolge gli istituti di vigilanza privata, va nella direzione di uno degli obiettivi fissati dall’amministrazione in tema di aumento dei livelli di sicurezza in città e riguarda quello di potenziare e complementare le forze di controllo sul territorio e ringrazio il Ministero dell’Interno e la Prefettura per aver proposto la firma di questo accordo". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della firma in Prefettura del protocollo "Mille occhi sulla città". xm3/vbo/gsl