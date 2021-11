Lagalla “Con Pnrr i pilastri per azione educativa in Sicilia”

“Il Pnrr determina un momento importante di virata e verifica di ciò che è stato fatto, avendo comunque identificato i pilastri di riferimento fondamentali per l’azione educativa in Sicilia". Così Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, a margine della Conferenza Regionale ‘Istruzione, Università e Formazione professionale in Sicilia’. mra/pc/red