MILANO (ITALPRESS) – Lady Gaga ha pubblicato l’album “Harlequin”, da ora disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dall’11 ottobre. L’album, ispirato al personaggio di Harley Quinn aka “Lee” interpretato dall’attrice e popstar nel film “Joker-Folie à Deux”, vede come co-produttori esecutivi Lady Gaga e Michael Polansky e porta gli ascoltatori in un viaggio senza fiato che cattura l’essenza di una delle figure del pop più iconiche e versatili allo stesso tempo. Ad accompagnare la release troviamo anche un visual in cui Lady Gaga canta e balla all’interno del Museo Louvre, dipingendo l’iconico sorriso rosso del Joker sulla Gioconda. In un’intervista appena uscita concessa al “The Zane Lowe Show” su Apple Music 1, Lady Gaga ha raccontato: “Penso che l’idea della doppia identità sia sempre stata presente nel mio modo di fare musica. Creavo sempre dei personaggi nella mia musica e quando ho costruito il personaggio di Lee in ‘Joker’ quest’ultima ha avuto un profondo effetto su di me. Il film contiene tantissima musica dentro, che amo profondamente”.

“Sono stata capace di scoprire i personaggio attraverso la storia, le canzoni che cantavamo ogni giorno durante le riprese, il balli, i costumi e il make-up – ha aggiunto -. Ho così vissuto quest’esperienza profonda con il personaggio, che non mi lasciava più creativamente parlando. Così ho deciso che volevo fare un intero album ispirato a lei”.

Affettuosamente soprannominato “LG6.5”, “Harlequin” è un’esplorazione della cruda complessità emotiva di una donna che prospera nel caos, una forza che sfida i generi e che non può essere contenuta. Proprio come Harley Quinn e la stessa Gaga, questo album è imprevedibile, pieno di contrasti e inequivocabilmente audace.

In particolare, “Harlequin” segna il ritorno al jazz di Lady Gaga dopo la scomparsa del suo storico collaboratore Tony Bennett. L’album rappresenta un passo avanti nel trasporre i classici americani in chiave moderna, reimmaginando e reinterpretando queste canzoni senza tempo.

Rivisitazione moderna del pop d’epoca, l’album è influenzato dal vasto repertorio musicale americano, fortemente radicato nel blues e nella musica delle origini. Canzoni come “World On A String” potrebbero essere definite jazz oggi, ma quando Tony Bennett le pubblicò all’epoca erano semplicemente “musica pop”.

L’album presenta anche nuove interpretazioni di “If My Friends Could See Me Now” e “That’s Entertainment”, che mettono in risalto il lato malizioso di Harley. “Smile” si trasforma in un ossessionante inno all’autoconsapevolezza e all’ironia, mentre il brano ‘The Joker’ si immerge in profondità nel legame tra Harley e il famigerato Joker, offrendo agli ascoltatori uno sguardo sul loro legame contorto ma profondo. Canzoni originali come “Happy Mistake” e “Folie A’ Deux” costituiscono il nucleo emotivo dell’album, combinando la cruda vulnerabilità con l’energia caotica, riflettendo la lotta di una donna tra il suo senso di identità e la sua discesa nella follia.

In brani di spicco come “Gonna Build A Mountain” e “That’s Life”, l’album prende una piega più introspettiva, mostrando la resilienza, l’ambizione e la capacità di Harley di reinventarsi anche di fronte alle avversità. La struggente e sognante “Close To You” offre un momento di riflessione e pace in mezzo agli alti e bassi emotivi dell’album. “Harlequin” è stato creato, eseguito e registrato tra Malibu e il famoso studio Palms di Las Vegas mentre Gaga stava terminando la sua residenza Jazz & Piano nell’estate del 2024.

