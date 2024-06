Di Stefano Scibilia

CHESAPEAKE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una coda infinita di macchine attende di poter fare ingresso nel parcheggio per il comizio dell’ex presidente Donald Trump alle fattorie storiche di Greenbrier, nella città di Chesapeake, Virginia. Dai finestrini delle auto sventolano le bandiere con la scritta “Trump 2024”, ma non tutti i conducenti riusciranno a trovare il loro posto. Per i fortunati c’è una successiva coda a piedi di diverse ore prima di arrivare ai controlli di sicurezza in una giornata caratterizzata dal sole e dal caldo. Un pellegrinaggio tra asfalto e natura caratterizzato da bancarelle abilitate alla vendita di cappellini, magliette e bandiere. Diversi sostenitori di Trump ci confessano di essere arrivati in città la mattina presto nonostante il comizio fosse previsto alle 3 di pomeriggio (21 italiane). “Joe Biden you’re fired!”, “Never Surrender” e “Make America Great Again” sono gli slogan più diffusi tra magliette, cappellini e cartelloni, che puntualmente vengono utilizzati anche come ventagli per sopravvivere agli oltre 30 gradi di questa calda giornata di giugno. I posti a sedere di fronte al palco in cui è previsto il comizio di Trump si esauriscono in fretta, il resto della folla ha atteso l’arrivo del magnate in piedi, con la curiosità di sapere cosa aveva da dire il tycoon a meno di 24 ore dal dibattito con il presidente Biden. “Nell’ultimo dibattito abbiamo ottenuto una grande vittoria contro un uomo che ha distrutto il Paese”. Queste le prime parole pronunciate sul palco dall’ex presidente, che nel corso del comizio in Virginia ha ribadito la sua superiorità nel recente confronto con il rivale democratico Biden, definito per l’ennesima volta come “il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti”. Nel corso dell’intervento i due appellativi utilizzati più spesso da Trump per definire Biden sono stati “crooked” e “sleepy”, ovvero “corrotto” e “addormentato”. Le vicende giudiziarie sembrerebbero non aver scalfito i consensi di Trump. Lo si intuisce dalla grande affluenza per il comizio in Virginia, Stato storicamente democratico, dove migliaia di persone si sono radunate con diverse ore di anticipo per manifestare il loro sostegno a Trump al grido di “Usa Usa!”. Manca ancora qualche mese all’election day di novembre ma la lotta per la corsa alla Casa Bianca è già entrata nel vivo.(ITALPRESS).

Foto: xp6