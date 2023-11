ROMA (ITALPRESS) – La triatleta azzurra Alice Betto delle Fiamme Oro è stata premiata dal Coni in occasione del Consiglio Nazionale che si è tenuto nel palazzo del Coni, a Roma, come mamma/atleta. La borsa di studio, è stata varata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, anche su proposta della Federazione Italiana Triathlon, in occasione della Giunta Nazionale del 26 ottobre scorso per premiare le atlete, che nell’anno del ritorno alle gare a seguito della maternità, abbiano conseguito risultati di prestigio internazionale. In occasione di questa prima edizione del premio, insieme alla triatleta azzurra, sono state premiate anche Arianna Errigo della Federazione Italiana Scherma e Alice Sotero della Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

“Sono onorata di essere con voi, per noi atlete mamme questo è un grandissimo stimolo”, ha dichiarato Alice Betto. “In questi ultimi anni lo sport è cambiato tantissimo, c’è attenzione ad alcuni aspetti specifici, oltre all’allenamento. Questo consente a noi atleti di essere molto più longevi: essere riuscita a rientrare in tempi brevissimi dopo la maternità e anche più forte di prima è splendido. Spero di essere di esempio per altre donne atlete perchè lo sport è vita, se ce l’hai dentro devi andare avanti”.

– Foto sito Fitri –

(ITALPRESS).

