La testimonianza di un afghano evacuato in Italia

La testimonianza di un afghano evacuato in Italia

In un video del ministero della Difesa la testimonianza di un ufficiale della polizia afghana, evacuato nei giorni scorsi in Italia dopo l'avanzata dei talebani. L'uomo si trova attualmente in quarantena presso una base logistica dell'Esercito. sat/gtr