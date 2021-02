PALERMO (ITALPRESS) – Presentati i risultati del primo bando del progetto “La Terra ai giovani” della Regione siciliana: 430 ettari di terreno del Demanio della Regione concessi per 12 progetti che sono stati selezionati tra i 32 che sono arrivati negli uffici regionali. Gli imprenditori, tutti under 41, riceveranno i terreni in concessione per 20 anni. Le idee dei neo agricoltori sono state valutate da una commissione dell’Assessorato regionale.

“Sono progetti selezionati perchè guardano avanti, sono progetti che guardano a colture che hanno interesse forte di mercato”, ha spiegato il direttore generale dell’assessorato Agricoltura, Dario Cartabellotta, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, a Palermo.

“E’ la concreta applicazione di una legge del parlamento siciliano che istituiva la banca della terra – ha sottolineato il presidente della Regione, Nello Musumeci -, sono passati sei anni da quando è stata votata la legge ma non è mai stata applicata”. Tra qualche mese un nuovo bando per altri 700 ettari di terreno.

“Mettiamo al centro i giovani, l’agricoltura la riteniamo davvero il motore economico di questa isola – ha aggiunto l’assessore Toni Scilla -, stiamo rifinanziando la 6.1 e avremo a disposizione 15 milioni di euro per promuovere le nostre eccellenze”.

I giovani imprenditori, inoltre, potranno accedere ad un prestito agevolato da parte dell’Irfis per avviare le imprese.

I progetti sono concentrati in 4 province dell’Isola: ad Enna (159 ettari), Caltanissetta (125 ettari), Siracusa (124 ettari) e Agrigento (22). Tra le attività previste l’impianto di oliveti, mandorleti ma anche la coltivazione di grani e legumi. Ancora la produzione di birra d’orzo artigianale, gli allevamenti di antiche razze da caccia, razze bovine; apicoltura; produzione di biomasse e allevamenti di cirnechi dell’Etna.

