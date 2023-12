La sostenibilità sfida globale per la crescita economica e sociale

MILANO (ITALPRESS) - La sostenibilità fattore chiave per la crescita economica e sociale. È quanto emerso dall’indagine BVA Doxa condotta in cinque paesi europei presentata a Milano nel corso dell’evento “Eyes on a sustainable future”, organizzato da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con Borsa Italiana. Manca ancora una chiara comprensione delle diverse dimensioni ambientali, sociali e di governance, ma la sostenibilità viene adesso sempre più vista come una necessità, anche da un punto di vista economico: l’ampia maggioranza dei cittadini europei è favorevole ad accettare un orizzonte temporale di medio-lungo periodo nei rendimenti degli investimenti sostenibili e vede con favore una riduzione del costo dei prestiti alle imprese che si danno obiettivi sociali o ambientali. Inoltre, secondo il 51% degli intervistati, la sostenibilità avrà un impatto positivo sull’occupazione nel prossimo futuro. xh7/mgg/gtr