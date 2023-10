La sicurezza sul lavoro materia scolastica, passi avanti

BOLOGNA (ITALPRESS) - Diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro è al centro dell'attività sindacale della Confsal, in prima linea alla 23esima edizione del Salone di Ambiente e Lavoro, alla Fiera di Bologna, con l'obiettivo di promuovere il tema nelle scuole. La Commissione Cultura ha dato il suo benestare alla proposta di legge relativa all’insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole, iniziativa portata avanti dal presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto. A conclusione dell’evento Angelo Raffaele Margiotta, segretario della Confsal, ha sottolineato che "il potenziamento della cultura della sicurezza non è un costo", ma serve anzi "un massiccio piano di investimenti sulla prevenzione"; secondo Giovanni Luciano, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza sul Lavoro del sindacato, "siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione sul tema con proposte concrete". col/fsc/gtr