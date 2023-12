La Scala, Parenti (Edison) “Prima Diffusa strumento di inclusione”

MILANO (ITALPRESS) - "Grande orgoglio per la collaborazione con il Teatro alla Scala, ogni anno si ripete la magia del 7 dicembre, e da 12 anni con la Prima Diffusa promuoviamo la cultura come strumento di inclusione sociale". Lo dice Cristina Parenti, direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Edison, a margine di un evento in collaborazione con la Fondazione Teatro alla Scala alla vigilia della prima del 7 dicembre.