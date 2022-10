La Sapienza, dottorato honoris causa al cardinale Zuppi

Dottorato di ricerca honoris causa in Studi politici, per il l'impegno nella cooperazione internazionale, al cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. A conferirlo l'Università La Sapienza di Roma, dove Zuppi nel 1978 si è laureato in Lettere e Filosofia. fsc/gsl