PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alessandra Gasparelli si augura che possa essere un venerdì da leonessa quello di domani, 2 agosto, allo Stade de France, dove alle 10 sarà impegnata nella propria batteria di qualificazione dei 100 metri piani. L’atletica leggera olimpica accoglie con curiosità la velocista sammarinese, che il prossimo 3 settembre compirà vent’anni, detentrice dei record nazionali del Titano nei 60, 100 e 200 metri piani, nei 100 metri ostacoli e nella staffetta 4×100.

Seguita dal commissario tecnico Dan Mitirica, la ragazza, un concentrato di talento e determinazione, è consapevole di andare a confrontarsi con le migliori al mondo della specialità. La missione da compiere è riuscire a esprimersi al meglio delle proprie possibilità per dare continuità all’escalation di buoni risultati conseguiti soprattutto nell’ultimo anno. Nel febbraio di quest’anno ha ottenuto il titolo italiano Promesse nei 60 metri piani indoor ad Ancona. Ai Giochi del Mediterraneo Under 23, a maggio in Egitto, ha vinto ha vinto i 100 metri con il tempo di 11.42 (+2,2): il troppo vento le ha impedito di migliorare il tempo di 11.55, primato nazionale di San Marino realizzato a Modena l’8 luglio 2023.

Appuntamento istituzionale, sempre domani in serata, con una riunione conviviale alla quale il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha invitato i vertici dei Comitati della famiglia olimpica dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa presenti a Parigi, che si ritroveranno a Les Georges – Centre Pompidou, con il presidente Gian Primo Giardi a fare gli onori dell’ospitalità.

