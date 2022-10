La Salute Vien Mangiando – Chi ha detto che il fritto fa male?

Chi ha detto che il fritto fa male? A patto di seguire alcuni precisi accorgimenti, questo tipo di cottura non solo non è nocivo, ma è stimolante per la funzione epato-biliare del nostro corpo. A parlarne è Rosanna Lambertucci, nella nuova puntata della Salute Vien Mangiando. abr/mrv