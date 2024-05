La Salute Vien Mangiando – Alimenti per il corpo e per la...

ROMA (ITALPRESS) - Studi recenti hanno dimostrato che alimenti come kiwi, mandorle, salmone, uova, spinaci e banane sono particolarmente indicati per la salute, non solo del corpo, ma anche della mente. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando. sat/mrv