La Russa ricorda Gigi Riva “Il suo esempio rimane”

ROMA (ITALPRESS) - "Non era solo un grande calciatore, ma anche un grande uomo, che non aveva bisogno di tante parole. Il suo silenzio, tante volte, parlava da solo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ricordando in Aula Gigi Riva, scomparso il 22 gennaio all'età di 79 anni. sat/gtr (Fonte video: Senato)