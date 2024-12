La Russa “Ci stringiamo al dolore delle famiglie vittime di Calenzano”

ROMA (ITALPRESS) - "Voglio ringraziare tutti i soccorritori che si sono subito attivati per portare in salvo i feriti, mettere in sicurezza il sito. Oggi è un momento di cordoglio, di lutto. Tuttavia sono certo che quest'aula saprà individuare ogni possibile forma di impegno legislativo e non per dare il proprio contributo al contrasto dell'inaccettabile piaga degli incidenti sui luoghi di lavoro. Tuttavia oggi prioritariamente il nostro pensiero va alle vittime, ai familiari e a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo le conseguenze di questa terribile tragedia. Ci stringiamo al dolore delle famiglie di tutti i cittadini e invito l'aula ad osservare nel ricordo delle vittime qualche istante di silenzio". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in apertura della seduta a Palazzo Madama, ricordando le vittime dell'esplosione del 9 dicembre a Calenzano. tvi/gtr