ROMA (ITALPRESS) – La Roma vince e convince contro il Lecce. All’Olimpico finisce 4-0 con le reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov che permettono ai giallorossi di guardare con ottimismo al ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Gent. La squadra di Fonseca nel primo tempo sembra giocare con la fluidita’ del girone di andata ma con le disattenzioni che hanno caratterizzato questo inizio di 2020. Al 45′ comunque la Roma va negli spogliatoi sul 2-0 grazie ad una grande prova di Mkhitaryan. Al 13′ l’armeno ruba palla a Petriccione e serve Under che a tu per tu con Vigorito non sbaglia. Al 37′ c’e’ il raddoppio: Dzeko lancia Mkhitaryan che batte l’estremo difensore avversario con un tocco sotto le gambe. Nella ripresa la Roma parte con il freno tirato ma trova il 3-0 al 69′: Kolarov crossa per Dzeko che mette in rete, Giacomelli annulla per fuorigioco ma poi convalida grazie al Var. All’80’ la Roma firma il poker: Carles Perez apre per Kolarov che col mancino batte Vigorito e sigla il definitivo 4-0.

(ITALPRESS).