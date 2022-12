La resistenza agli antibiotici resta elevata ma è in calo

In Italia nel 2021 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza si mantengono elevate, anche se in qualche caso sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Lo rilevano i dati di due ricerche dell’Istituto Superiore di Sanità. col/sat/gsl