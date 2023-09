La povertà energetica colpisce 2,2 milioni di famiglie

ROMA (ITALPRESS) - Sono 2,2 milioni le famiglie italiane in povertà energetica. Come riporta la Cgia che ha elaborato i dati ripresi dal Rapporto Oipe 2023, si tratta di 5 milioni di persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri, scarsamente riscaldate d'inverno con livelli di illuminazione scadenti e con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici bianchi. sat/gsl